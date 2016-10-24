Китай опередил США по продажам игр в AppStore

По совокупным продажам различных приложений в Китае доход Apple собрал 1,7 миллиарда долларов, против 1,45 миллиарда долларов в США. Примечательно, что рост в КНР составил порядка 500% всего за 2 года.

Сейчас тройка лидеров состоит из КНР, США и Японии. Глава Apple Тим Кук подчеркнул, что выручка у AppStore выше, чем у ближайшего конкурента (вероятно, имелся в виду Google Play), сообщает «Газета ru.»

Несмотря на то, что игры составили всего 25% из загруженных приложений, доход по ним составила 75%. Во многом успех обусловлен игрой Pokemon Go.