Китай опередил США по продажам игр в AppStore
По совокупным продажам различных приложений в Китае доход Apple собрал 1,7 миллиарда долларов, против 1,45 миллиарда долларов в США. Примечательно, что рост в КНР составил порядка 500% всего за 2 года.
Сейчас тройка лидеров состоит из КНР, США и Японии. Глава Apple Тим Кук подчеркнул, что выручка у AppStore выше, чем у ближайшего конкурента (вероятно, имелся в виду Google Play), сообщает «Газета ru.»
Несмотря на то, что игры составили всего 25% из загруженных приложений, доход по ним составила 75%. Во многом успех обусловлен игрой Pokemon Go.
Следующая новость Спасатели обнаружили еще четверых погибших под завалами дома в Рязани
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии