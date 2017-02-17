Китай назвал условия сотрудничества с США

Пекин готов к сотрудничеству с Вашингтоном при условии отказа от политики конфронтации.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения между Китаем должны строиться на взаимном уважении и урегулировании разногласий. Кроме того, он отметил, что КНР готова содействовать улучшению американо-российских отношений.

Наряду с этим он обратился к международному сообществу с призывом отказаться от односторонних действий в глобальной политике. По словам Вана И, они лишь приводят к ухудшению ситуации. «Многосторонние действия – это единственный путь к миру, развитию и решению глобальных проблем», - цитирует китайского министра ТАСС.

Ван И также призвать строго соблюдать устав ООН. Отход от устава всемирной организации он назвал «очень вредным».

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Теги:
Места: США, Китай
Организации: ООН
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