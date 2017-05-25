Китай намеренно завышал показатели рождаемости в стране

Китай потерял лидерство по числу людей, проживающих на территории страны, считает китайский демограф из американского университета в Мадисоне Ю Фусян.

По его мнению, китайское правительство намеренно завышало показатели рождаемости.

Согласно исследованию демографа, за последние 26 лет официальные данные о рождаемости в Китае были завышены на 90 миллионов человек.

По данным ученого, реальная численность населения Китая на конец 2016 года была не 1,38 миллиарда человек, а 1,29 миллиарда.

Таким образом, Индия, население которой составляет около 1,32 миллиарда человек, оказалась самой густонаселенной страной в мире, сообщает «Российская газета».

Новости по теме
Теги:
Места: Китай, Индия
Следующая новость Режиссер Учитель попросил Госдуму защитить его от Поклонской

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО