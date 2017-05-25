Китай намеренно завышал показатели рождаемости в стране

Китай потерял лидерство по числу людей, проживающих на территории страны, считает китайский демограф из американского университета в Мадисоне Ю Фусян.

По его мнению, китайское правительство намеренно завышало показатели рождаемости.

Согласно исследованию демографа, за последние 26 лет официальные данные о рождаемости в Китае были завышены на 90 миллионов человек.

По данным ученого, реальная численность населения Китая на конец 2016 года была не 1,38 миллиарда человек, а 1,29 миллиарда.

Таким образом, Индия, население которой составляет около 1,32 миллиарда человек, оказалась самой густонаселенной страной в мире, сообщает «Российская газета».