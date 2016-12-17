Китай надеется на разрешение ситуации с подводным беспилотником США

Китай выразил надежду на скорое разрешение инцидента с задержанием американского подводного беспилотника в Южно-Китайском море.

По словам источника местных СМИ, ВМС КНР обнаружили в акватории Южно-Китайского моря неопознанное оборудование, после чего с целью обеспечения безопасности и мер предосторожности провели проверку «свой-чужой».

Источник также подтвердил получение запроса от США по этому оборудованию.

По словам пресс-секретаря Пентагона Питера Кука, беспилотник проводил работы в соответствии с нормами международного права и должен быть возвращен. Аппарат используется для сбора океанографических данных, таких как соленость, температура воды и скорость звука. Он также отметил, что китайская сторона проигнорировала просьбы о возврате, направленные по радио американскими моряками. Об этом сообщает РИА Новости.