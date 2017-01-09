Китай испытал самолет на водородных топливных элементах

В Китае прошли успешные испытания нового самолета на водородных топливных элементах.

Как уточняется в материале, во время испытаний самолет, разработанный учеными из провинции Ляонин на базе электрического двухместного самолета RX1E, поднялся на высоту в 320 метров.

Конструкторы оснастили лайнер водородным топливным элементом, который вырабатывает мощность в 20 кВт.

Ранее подобные испытания проводились в Германии и США, сообщает интернет-издание «Народные новости».