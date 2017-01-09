Китай испытал самолет на водородных топливных элементах
В Китае прошли успешные испытания нового самолета на водородных топливных элементах.
Как уточняется в материале, во время испытаний самолет, разработанный учеными из провинции Ляонин на базе электрического двухместного самолета RX1E, поднялся на высоту в 320 метров.
Конструкторы оснастили лайнер водородным топливным элементом, который вырабатывает мощность в 20 кВт.
Ранее подобные испытания проводились в Германии и США, сообщает интернет-издание «Народные новости».
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