Китай испытал новейший истребитель пятого поколения

Китай испытал истребитель пятого поколения «Цзянь-20» (J-20), принятый на вооружение военно-воздушных сил страны в начале февраля этого года, сообщил официальный представитель ВВС Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзинькэ.

По его словам, принятие на вооружение ВВС страны «Цзянь-20» позволило повысить боевые навыки летного состава.

Военный также отметил, что боевые учения были комбинированными, в них также приняли участие истребители J-16 и J-10C.

«Учения играют важную роль в поддержании и повышении боевых способностей ВВС КНР, а получение на вооружение истребителя J-20 и его участие в боевых испытаниях поможет ВВС еще лучше выполнять свои обязанности по защите государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности Китая», — отметил представитель ВВС.

Кроме того, Китай ведет разработку истребителя пятого поколения — «Цзянь-31» (J-31), который будет летать на российском авиадвигателе РД-93, сообщает «РИА Новости».