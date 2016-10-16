Китай готовится запустить в космос ракету с астронавтами
Запуск пилотируемой ракеты-носителя Шэньчжоу из Китая запланирован на предстоящий понедельник. Ожидается, что в космический полет отправятся два человека.
Корабль с двумя астронавтами состыкуется с космической лабораторией "Тяньгун-2", сообщает "Интерфакс". Планируется, что там они проведут около месяца.
За время пребывания в лаборатории китайские астронавты выполнят ряд экспериментов и медицинских опытов. Исследования будут главным образом нацелены на изучение человеческого организма. В Китае отметили, что специалисты будут придерживаться шестидневной рабочей недели. Один день в неделю будет выходным.
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