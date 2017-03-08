Китай готовится к покорению Луны

В Китае создают космический корабль нового поколения, предназначенный для отправки людей на Луну.

Главный конструктор программы Чжан Байнань пояснил, что это будет корабль многократного использования.

Он отметил, что в настоящее время иностранные космические корабли могут отправит на орбиту шестерых астронавтов. Китай планирует добиться такого же уровня и даже превзойти его. Вместе с тем Байнань добавил, что на Луну отправятся не более четырех человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Китайская лунная программа состоит из трех этапов: облет вокруг Луны, посадка и возвращение на Землю. Предполагается, что на ее реализацию потребуется около 15-20 лет.