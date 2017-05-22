Китай за сто дней готов усмирить Северную Корею

Китай обещал США, что за сто дней сможет усмирить Северную Корею, которая в очередной раз провела ядерные испытания.

По словам председателя КНР Си Цзиньпина, Пекин имеет мягкие рычаги управления над КНДР.

Как уточняется в материале, 100 дней истекает в июле, когда состоится саммит G 20 в Германии. Ранее президент США пригрозил Северной Корее женскими мерами после очередного ядерного испытания, сообщает «Национальная служба новостей».

14 мая Пхеньян провел очередной запуск ракеты. Снаряд пролетел около 700 километров и упал в Японское море.