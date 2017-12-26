Китаец разучился говорить после 12 лет молчания

Житель Китая потерял способность говорить после того как молчал в течение 12 лет.

На протяжении всего это времени он притворялся немым, поскольку боялся разоблачения в совершенном преступлении. В 2005 году он во время ссоры убил родственника своей жены и сбежал в другую провинцию.

Там мужчина сумел найти работу и даже обзавестись новой семьей. Под подозрение полиции он попал из-за отсутствия документов. Позднее его причастность к совершенному 12 лет назад убийству помогла установить ДНК-экспертиза. Признательные показания китаец давал письменно, пишет Daily Mail.