Китаец разучился говорить после 12 лет молчания
Житель Китая потерял способность говорить после того как молчал в течение 12 лет.
На протяжении всего это времени он притворялся немым, поскольку боялся разоблачения в совершенном преступлении. В 2005 году он во время ссоры убил родственника своей жены и сбежал в другую провинцию.
Там мужчина сумел найти работу и даже обзавестись новой семьей. Под подозрение полиции он попал из-за отсутствия документов. Позднее его причастность к совершенному 12 лет назад убийству помогла установить ДНК-экспертиза. Признательные показания китаец давал письменно, пишет Daily Mail.
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