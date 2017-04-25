Китаец попытался вывезти из России золото сигаретной пачке

Гражданин КНР приговорен Благовещенским городским судом к штрафу в размере 70 тысяч рублей за попытку вывезти из России золото.

Китаец попытался провести через границу примерно 500 граммов самородного золота. Драгоценный металл он спрятал в пачке от сигарет.

Стоимость контрабанды составляет около миллиона рублей, сообщает агентство «Экономика сегодня».

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