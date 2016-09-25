В Китае запустили крупнейший в мире радиотелескоп
Крупнейший на планете радиотелескоп FAST запущен в работу в китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе страны. Об этом сообщает AP. По данным СМИ, диаметр телескопа составляет 500 метров, его строительство велось в течение пяти лет, а стоимость проекта оценивается в 180 миллионов долларов.. Отмечается, что FAST обошел по своим размерам радиотелескоп обсерватории Аресибо, расположенной в Пуэрто-Рико, диаметр которого составляет 300 метров.
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