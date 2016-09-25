В Китае запустили крупнейший в мире радиотелескоп

Крупнейший на планете радиотелескоп FAST запущен в работу в китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе страны. Об этом сообщает AP. По данным СМИ, диаметр телескопа составляет 500 метров, его строительство велось в течение пяти лет, а стоимость проекта оценивается в 180 миллионов долларов.. Отмечается, что FAST обошел по своим размерам радиотелескоп обсерватории Аресибо, расположенной в Пуэрто-Рико, диаметр которого составляет 300 метров.
Новости по теме
Следующая новость Не менее восьми человек ранены в результате стрельбы в США

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО