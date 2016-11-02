В Китае закупят российские самолеты-амфибии
Москва и Пекин заключили первый контракт на поставку четырех российских самолетов-амфибий Бе-200.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал журналистам, что стороны подписали соглашение на поставку в Китай российской авиатехники. Первая поставка самолетов Бе-200 российского производства произойдет в 2018 году.
В сентябре этого года во время проведения выставки «Гидроавиасалон-2016» в Геленджике делегация из Индонезии также обсуждала возможность подписания контракта с Россией на закупку самолетов-амфибий аналогичной модели.
«Продвижение Бе-200 за рубежом поможет загрузить мощности ТАНТК Бериева и выйти предприятию на производство шести таких самолетов-амфибий в год», - уточняет источник РИА «Новости».
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