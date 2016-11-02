В Китае закупят российские самолеты-амфибии

Москва и Пекин заключили первый контракт на поставку четырех российских самолетов-амфибий Бе-200.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал журналистам, что стороны подписали соглашение на поставку в Китай российской авиатехники. Первая поставка самолетов Бе-200 российского производства произойдет в 2018 году.

В сентябре этого года во время проведения выставки «Гидроавиасалон-2016» в Геленджике делегация из Индонезии также обсуждала возможность подписания контракта с Россией на закупку самолетов-амфибий аналогичной модели.

«Продвижение Бе-200 за рубежом поможет загрузить мощности ТАНТК Бериева и выйти предприятию на производство шести таких самолетов-амфибий в год», - уточняет источник РИА «Новости».