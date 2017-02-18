В Китае закроют более 500 угольных шахт

Правительство КНР планирует закрыть 500 угольных шахт в 2017 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Государственного управления по делам энергетики Китая. В документе, размещенном на сайте ведомства, говорится: «Будут закрываться шахты, на которых возможны серьезные аварии, где иссякают ресурсы, имеется устаревшее оборудование, где нет соответствующих условий для обеспечения безопасности на производстве».

Глава Государственного комитета по реформам и развитию Сюй Шаоши в марте 2016 года объявлял о сокращении производства стали в стране на 100-150 миллионов тонн, угля — на 500 миллионов тонн.

Известно, что китайская горнодобывающая промышленность одна из самых опасных в мире. Ежегодно в шахтах погибают тысячи шахтеров. С целью усиления безопасности и сокращения количества инцидентов со смертельным исходом в 2015 году в Китае были закрыты 5 тысяч шахт.