В Китае задержали виновного в пожаре с 22 погибшими
В Китае задержали подозреваемого в поджоге общежития, где погибли 22 человека, двое пострадали.
На месте происшествия были обнаружены следы горючего вещества, а все двери дома оказались заперты.
Ранее стало известно, что в китайской провинции Цзянсу загорелось общежитие для работников ресторана. Полиция назвала поджог причиной пожара, пишут «Известия».
В апреле житель Петербурга поджег несколько домов в деревне Лопец Ленинградской области. Он пояснил, что сделал это из-за того, что там могли скрываться группировки бандитов. Никто из жителей деревни в результате поджога не пострадал.
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