В Китае задержали виновного в пожаре с 22 погибшими

В Китае задержали подозреваемого в поджоге общежития, где погибли 22 человека, двое пострадали.

На месте происшествия были обнаружены следы горючего вещества, а все двери дома оказались заперты.

Ранее стало известно, что в китайской провинции Цзянсу загорелось общежитие для работников ресторана. Полиция назвала поджог причиной пожара, пишут «Известия».

В апреле житель Петербурга поджег несколько домов в деревне Лопец Ленинградской области. Он пояснил, что сделал это из-за того, что там могли скрываться группировки бандитов. Никто из жителей деревни в результате поджога не пострадал.