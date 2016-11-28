В Китае задержали подозреваемых в массовой гибели людей на стройке
В Китае полиция задержала предполагаемых виновников гибели десятков рабочих при строительстве электростанции.
В общей сложности задержаны девять человек, которые являются главными подозреваемыми, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа. В их числе глава правления компании Yineng Tower Engineering Co. Ltd. и главный инженер обекта.
Согласно последним данным, в результате обрушения строящейся башни охлаждения погибли 74 человека и еще двое получили ранения.
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