В Китае взорвался iPhone 7
В руках владельца взорвался iPhone 7 в Китае, сообщают «Известия».
Инцидент случился в момент, когда пострадавший снимал видео на смартфоне.
В результате мобильный телефон треснул на две части, а владелец отделался легкими травмами лица и рук.
В штаб-квартире Apple уже знают о случившемся.
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