В Китае взорвался iPhone 7

В руках владельца взорвался iPhone 7 в Китае, сообщают «Известия».

Инцидент случился в момент, когда пострадавший снимал видео на смартфоне.

В результате мобильный телефон треснул на две части, а владелец отделался легкими травмами лица и рук.

В штаб-квартире Apple уже знают о случившемся.