В Китае ввели желтый уровень опасности
Из-за тайфуна «Малакас» в Китае введен предпоследний уровень опасности. Согласно прогнозам, ожидаются ливни и сильный ветер.
В ночь на 18 сентября тайфун достигнет берегов страны. Первыми под удар стихии попадут провинции Чжэцзян и Фуцзянь. В провинциях Гуандун и Шанхай объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики предупреждают, что скорость ветра внутри тайфуна достигает 50 метров в секунду, сообщает RT.
Ранее на Китай обрушился тайфун «Меранти», жертвами стали семь человек. Более 700 тысяч пострадали, еще девять человек числятся пропавшими.
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