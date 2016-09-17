В Китае ввели желтый уровень опасности

Из-за тайфуна «Малакас» в Китае введен предпоследний уровень опасности. Согласно прогнозам, ожидаются ливни и сильный ветер.

В ночь на 18 сентября тайфун достигнет берегов страны. Первыми под удар стихии попадут провинции Чжэцзян и Фуцзянь. В провинциях Гуандун и Шанхай объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупреждают, что скорость ветра внутри тайфуна достигает 50 метров в секунду, сообщает RT.

Ранее на Китай обрушился тайфун «Меранти», жертвами стали семь человек. Более 700 тысяч пострадали, еще девять человек числятся пропавшими.