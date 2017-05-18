В Китае впервые в истории удалось добыть «горючий лед»

Китайским нефтяникам впервые в истории получиорсь добыть «горючий лед» со дна Южно-Китайского моря, сообщило Министерство земельных и природных ресурсов республики.

По словам заместителя управления геологических исследований министерства Ли Цзиньфа, добыча «горючего льда» станет таким же большим событием, как произошедшая в США сланцевая революция. Методы использования энергии в будущем трансформируются и станут совсем другими, уверен он, - сообщает «ТАСС».

Цзиньфа также добавил, что Китай достиг «беспрецедентного успеха» в разработке теоретической базы и технологий в данном направлении. Образцы «горючего льда» удалось поднять с глубины более 1,2 километра. Сама скважина располагалась в 285 километрах к юго-востоку от Гонконга. Всего за восемь дней работы было добыто более 100 кубических метров «горючего льда».

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