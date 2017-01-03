В Китае ужесточили правила покупки валюты

Власти Китая с 1 января ужесточили правила покупки гражданами страны иностранной валюты, сообщается на сайте китайской Государственной администрации по обмену валюты.

Как уточняется в материале, граждане Китая, желающие обменять юани, должны будут предоставить информацию о происхождении денег.

Ежегодная квота на обмен валюты в размере 50 тысяч долларов осталась прежней.

Таким образом власти страны пытаются сократить отток капитала за рубеж, сообщает «Интерфакс».

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Места: Китай
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