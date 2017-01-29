В Китае тигр загрыз посетителя зоопарка

В зоопарке города Нинбо тигр напал на посетителя. Пострадавшего спасти не удалось.

Происшествие случилось утром в воскресенье в провинции Чжэцзян. Китайские СМИ отмечают, что мужчина перелез через ограждение, за которым находились тигры. В это время проходило кормление животных. Один из тигров напал на посетителя, сообщает издание "Известия".

Животные затащили мужчину к себе в вольер. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Известно, что в зоопарк мужчина пришел с женой и ребенком.