В Китае тигр загрыз посетителя зоопарка
В зоопарке города Нинбо тигр напал на посетителя. Пострадавшего спасти не удалось.
Происшествие случилось утром в воскресенье в провинции Чжэцзян. Китайские СМИ отмечают, что мужчина перелез через ограждение, за которым находились тигры. В это время проходило кормление животных. Один из тигров напал на посетителя, сообщает издание "Известия".
Животные затащили мужчину к себе в вольер. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Известно, что в зоопарк мужчина пришел с женой и ребенком.
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