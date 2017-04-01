В Китае стометровый корабль врезался в мост
В Китае грузовой корабль длиной 98,8 метра и шириной 15,6 метра врезался в мост.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Синьхуа, инцидент случился в округе Чжухай. Грузовой корабль перевозил около тонны груза. В результате столкновения с мостом опора сооружения сдвинулась на 1,6 метра.
Информации о пострадавших нет. В настоящее время ведется расследование случившегося.
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