В Китае старушка на несколько часов задержала вылет самолета
В Китае вылет пассажирского самолета из Шанхая в Гуанчжоу пришлось отложить на пять с половиной часов из-за сердобольной старушки.
Пожилая женщина, передвигавшаяся в инвалидной коляске, перед тем как взойти на борт решила бросить в самолет несколько монет «на удачу». За этим занятием ее застали сотрудники аэропорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Старушку задержали, а из двигателя воздушного судна извлекли девять монет. После этого самолет со 150 пассажирами на борту отправился в рейс.
Следующая новость Генри Резник: Сталин - могильщик юридического права
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии