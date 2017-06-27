В Китае старушка на несколько часов задержала вылет самолета

В Китае вылет пассажирского самолета из Шанхая в Гуанчжоу пришлось отложить на пять с половиной часов из-за сердобольной старушки.

Пожилая женщина, передвигавшаяся в инвалидной коляске, перед тем как взойти на борт решила бросить в самолет несколько монет «на удачу». За этим занятием ее застали сотрудники аэропорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Старушку задержали, а из двигателя воздушного судна извлекли девять монет. После этого самолет со 150 пассажирами на борту отправился в рейс.