В Китае стартует международная авиакосмическая выставка
В китайском городе Чжухае начинает работу международная авиакосмическая выставка «Эйршоу Чайна». Она продлится до 6 ноября.
На выставке будет представлена военная и гражданская авиатехника, системы ПВО, радиолокационная техника, навигационное оборудование для аэропортов, а также космическая техника и оборудование, передает НСН.
Российские производители планируют договориться о поставках вертолетной техники китайским партнерам, а также заключить еще ряд контрактов.
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