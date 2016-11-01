В Китае стартует международная авиакосмическая выставка

В китайском городе Чжухае начинает работу международная авиакосмическая выставка «Эйршоу Чайна». Она продлится до 6 ноября.

На выставке будет представлена военная и гражданская авиатехника, системы ПВО, радиолокационная техника, навигационное оборудование для аэропортов, а также космическая техника и оборудование, передает НСН.

Российские производители планируют договориться о поставках вертолетной техники китайским партнерам, а также заключить еще ряд контрактов.