В Китае стартовал инопланетный эксперимент

В Китае начался эксперимент Lunar Palace 365 по выживанию человека во внеземных условиях.

Четверо студентов помещены в замкнутое пространство, которое находится якобы на Луне или Марсе. В течение 200 дней они должны будут обходиться весьма ограниченным количеством ресурсов, сообщает сайт dailytechinfo.org.

Основной упор ученые делают на психологический аспект, оценивая то, как на людей влияет жизнь в замкнутом пространстве без связи с родственниками, солнечного света и других привычных условий.

Эксперимент является подготовкой Китая к отправке длительных экспедиций в космос и колонизации естественного спутника Земли и Марса.

Новости по теме
Теги:
Места: Китай
События: космос
Персоны: ученые
Следующая новость Концерн «Техмаш» создал новую авиационную бомбу и кассету

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО