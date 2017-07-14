В Китае стартовал инопланетный эксперимент
В Китае начался эксперимент Lunar Palace 365 по выживанию человека во внеземных условиях.
Четверо студентов помещены в замкнутое пространство, которое находится якобы на Луне или Марсе. В течение 200 дней они должны будут обходиться весьма ограниченным количеством ресурсов, сообщает сайт dailytechinfo.org.
Основной упор ученые делают на психологический аспект, оценивая то, как на людей влияет жизнь в замкнутом пространстве без связи с родственниками, солнечного света и других привычных условий.
Эксперимент является подготовкой Китая к отправке длительных экспедиций в космос и колонизации естественного спутника Земли и Марса.
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