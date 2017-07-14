В Китае стартовал инопланетный эксперимент

В Китае начался эксперимент Lunar Palace 365 по выживанию человека во внеземных условиях.

Четверо студентов помещены в замкнутое пространство, которое находится якобы на Луне или Марсе. В течение 200 дней они должны будут обходиться весьма ограниченным количеством ресурсов, сообщает сайт dailytechinfo.org.

Основной упор ученые делают на психологический аспект, оценивая то, как на людей влияет жизнь в замкнутом пространстве без связи с родственниками, солнечного света и других привычных условий.

Эксперимент является подготовкой Китая к отправке длительных экспедиций в космос и колонизации естественного спутника Земли и Марса.