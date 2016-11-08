В Китае создадут самый быстрый компьютер в мире

Китайские специалисты принять решение побить рекорд Sunway Taihulight — самого быстрого на данный момент компьютера, и создать еще более мощную машину. В данное время потребность в моментальной обработке огромного потока информации возрастает с каждым днем.

Именно поэтому ученые активнее интересуются темой создания супербыстрых компьютеров, которые можно будет применить для сложных расчетов, требующих больших мощностей. Негласно в это состязание вовлечены все страны, однако больших успехов пока удалось добиться компаниям, расположенным на Востоке,- сообщает «Бабр».

Так наиболее несомненным кандидатом на звание создателя самого быстрого в мире компьютера является компания National Research Center of Parallel Computer Engineering & Technology или сокращенно NRCPC из Китая. Ученые, работающие в ней, дают слово, что суперкомпьютер в секунду сможет производить 1 тыс. квадриллионов вычислений в момент пиковой активности. Это приблизительно в 10 раз быстрее, чем может позволить современный компьютер.

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