В Китае сотрудник заповедника подвергся нападению панды

В Китае панда напала на сотрудника одного из центров по охране и исследованию этих животных. Пострадавший получил переломы обеих рук, разрыв сухожилия на ноге и множественные укусы.

Инцидент произошел во время тренировочной программы, в ходе которой самка по кличке Симэй искала своего детеныша, передает агентство China News Service.

Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильное. Сам он заявил, что не держи зла на животное, хотя нападение панды стало для него полной неожиданностью.