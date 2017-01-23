В Китае за 10 секунд взорвали целый квартал
В китайском городе Ухань в провинции Хубэй 19 зданий были снесены направленным взрывом за 10 секунд.
Речь идет о 12-этежных домах, построенных в 1970 годах, которые в общей сложности занимали площадь в 150 тысяч квадратных метров, сообщает The Daily Mail.
Для подрыва зданий потребовалось около пяти тысяч тонн тротила, а для закладки взрывчатки пришлось проделать свыше 100 тысяч отверстий.
На освободившемся месте будет возведен деловой квартал, включающий в себя небоскреб высотой в 700 метров.
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