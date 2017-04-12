В Китае родители забыли своего ребенка в самолете

Семейная пара из Китая, покидая самолет, случайно забыла в салоне свою 10-летнюю дочь.

Инцидент произошел на юге Китая, в международном аэропорту Гуанчжоу.

По данным местных СМИ, ребенок сидел на другом месте, отдельно от родителей, поэтому семья девочки посчитала, что они встретятся с ней в зоне получения багажа.

Однако их дочь не вышла из самолета, так как заснула. Ее разбудили стюардессы, которые помогли найти ее родителей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».