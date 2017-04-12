В Китае родители забыли своего ребенка в самолете
Семейная пара из Китая, покидая самолет, случайно забыла в салоне свою 10-летнюю дочь.
Инцидент произошел на юге Китая, в международном аэропорту Гуанчжоу.
По данным местных СМИ, ребенок сидел на другом месте, отдельно от родителей, поэтому семья девочки посчитала, что они встретятся с ней в зоне получения багажа.
Однако их дочь не вышла из самолета, так как заснула. Ее разбудили стюардессы, которые помогли найти ее родителей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Питерские чиновники не увидели на улицах города пыль
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии