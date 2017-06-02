В Китае робот сдаст экзамены вместе со школьниками

В Китае робот AI-MATHS сдаст выпускные экзамены по алгебре вместе со школьниками.

Как уточняется в материале, роботу будет предложено решить несколько вариантов математических заданий в течение двух часов экзамена.

Отмечается, что в феврале искусственный интеллект уже пробовал сдать тест, однако ему не хватило трех пунктов до проходного минимума.

По словам исполнительного директора компании-разработчика «Чэнду чжуньсинъюньсюэ» Линь Хуэя, ученые работают над совершенствованием логического мышления робота.

Программисты утверждают, что на предстоящем экзамене машина постарается выполнить тест с более высоким результатом, сообщает ТАСС.