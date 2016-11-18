В Китае робот напал на человека

В китайском городе Шэньчжэнь был замечен первый случай нападения робота на человека. Данный инцидент произошел на IT-выставке.

На выставке масса компаний представляли свои товары. Представители одной из компаний презентовали народу небольшого робота, который по своей конструкции и размеру был похож на героя «Звездных войн» - R2-D2. По задумке разработчиков, назначением «дрона» должно стать обучение детей и развлечение посетителей, - сообщает «Lenta.ru».

Тем не менее, по неясной причине робот вдруг начал крушить все вокруг, а когда один из сотрудников попытался ему помешать, то робот переехал ему ногу и прижал к стене. Позже пострадавший уже не смог самостоятельно передвигаться, а прибывшие медики выносили его на носилках.