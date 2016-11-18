В Китае робот напал на человека
В китайском городе Шэньчжэнь был замечен первый случай нападения робота на человека. Данный инцидент произошел на IT-выставке.
На выставке масса компаний представляли свои товары. Представители одной из компаний презентовали народу небольшого робота, который по своей конструкции и размеру был похож на героя «Звездных войн» - R2-D2. По задумке разработчиков, назначением «дрона» должно стать обучение детей и развлечение посетителей, - сообщает «Lenta.ru».
Тем не менее, по неясной причине робот вдруг начал крушить все вокруг, а когда один из сотрудников попытался ему помешать, то робот переехал ему ногу и прижал к стене. Позже пострадавший уже не смог самостоятельно передвигаться, а прибывшие медики выносили его на носилках.
Следующая новость На трубном заводе в Петербурге ликвидирован пожар
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии