В Китае провалился бизнес по прокату зонтов

Китайский предприниматель, запустивший проект по аренде зонтов, в течение нескольких недель лишился практически всего инвентаря.

Бизнесмен назвал свою компанию Sharing E Umbrella. Идея состоит в применении к зонтам электронного проката, аналогичного для велосипедов и автомобилей. В частности, за 19 юаней (около трех долларов) можно взять зонт со специальной подставки и пользоваться им, оплачивая аренду по тарифу 0,5 за каждые полчаса. Когда нужда в нем отпадет, зонт возвращается на стойку.

Однако бизнесмен просчитался, понадеявшись на честность своих клиентов, и потерял почти все из 300 тысяч зонтов, которые приобрел для старта. Впрочем, он не отчаивается. В дополнение к 11 филиалам по всей стране предприниматель намерен открыть новые и готовится вложить деньги в еще 30 миллионов зонтов, сообщает Daily Mail.