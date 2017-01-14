В Китае продавец уток-гриль умер от птичьего гриппа
Уличный продавец уток-гриль в Китае стал жертвой вируса птичьего гриппа H7N9.
Как уточняется в материале, инцидент произошел в городе Чжэцзян, где от птичьего гриппа скончался 36-летний мужчина по фамилии Чжан. В начале января он вернулся домой в город Юнчэн, откуда позднее направился в Сюйчжоу на обследование к врачу.
Птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Силовики ВСУ за сутки обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии