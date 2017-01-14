В Китае продавец уток-гриль умер от птичьего гриппа

Уличный продавец уток-гриль в Китае стал жертвой вируса птичьего гриппа H7N9.

Как уточняется в материале, инцидент произошел в городе Чжэцзян, где от птичьего гриппа скончался 36-летний мужчина по фамилии Чжан. В начале января он вернулся домой в город Юнчэн, откуда позднее направился в Сюйчжоу на обследование к врачу.

Птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных, сообщает «РИА Новости».