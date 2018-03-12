В Китае примутся за разработку стандарта мобильной связи 6G

Китайские ученые начали разработку стандарта связи шестого поколения, заявил министр промышленности и информатизации Мяо Вэй.

«В конце прошлого года ученые КНР инициировали разработки в области нового стандарта связи 6G», - сказал он.

По мнению Вэй, развитие «интернета вещей» должно осуществляться вместе с расширением возможностей мобильной связи. Министр добавил, что главным приоритетом в работе является обеспечение безопасности.

Ключевой задачей осуществления разработок и развития нового поколения связи министр видит «всеобщую машинизацию», передает ТАСС.

«Интернет вещей» - это концепция, предполагающая подключение к единой сети разных устройств со встроенными датчиками, в том числе бытовых, чтобы упростить решение повседневных задач.