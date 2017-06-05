В Китае придумали новый генератор для получения энергии из движения

В Китае создан новы трибоэлектрический генератор, позволяющий получить энергию, вырабатываемую человеком при движении.

Новая разработка отличается от всех предыдущих прозрачностью и необыкновенной пластичностью, сообщает сайт Nplus1 со ссылкой на журнал Science Advances. По словам ученых, он способен растягиваться в 10 раз и более.

Прибор представяет собой два пласта эластомера, между которыми находится раствор хлорида лития с полиакриламидом. Образовавшийся ионный гидрогель выступает как электрод, который ученые соединили металлическим проводом с электроцепью.

Создатели генератора уже проверили его работу на небольшом ЖК-дисплее, который приводится в действии при прикосновении. По их словам, доработанный генератор с увеличенной мощностью можно будет использовать как носимое устройство или элемент одежды.