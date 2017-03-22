В Китае пресекли крупную контрабанду бриллиантов
В Китае таможенники задержали контрабандиста, который пытался провезти из Гонконга в город Шэньчжэнь тысячу бриллиантов общим весом около 213 карат.
Инцидент произошел в порту Лухо, соединяющим Гонконг с материковой частью Китая. Контрабандист привлек внимание таможенников подозрительным видом и неестественной походкой.
Он был задержан для досмотра. При его проведении таможенники обнаружили драгоценные камни в обуви мужчины. В отношении контрабандиста начато расследование, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.
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