В Китае представлена технология безотходного производства стали
Китайский ученый Хоу Силунь рассказал о технологии безотходного производства стали. По словам разработчика, применение новой технологии позволит в короткие сроки избавить КНР от смога.
На то, чтобы придумать новую технологию, ученому потребовалось 15 лет, - сообщает «ФАН».
Изобретение заключается в том, что во время производства стали или чугуна появляются не вредные газовые отходы, а твердые, которые можно легко спрессовать и утилизировать.
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