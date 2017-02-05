В Китае представлена технология безотходного производства стали

Китайский ученый Хоу Силунь рассказал о технологии безотходного производства стали. По словам разработчика, применение новой технологии позволит в короткие сроки избавить КНР от смога.

На то, чтобы придумать новую технологию, ученому потребовалось 15 лет, - сообщает «ФАН».

Изобретение заключается в том, что во время производства стали или чугуна появляются не вредные газовые отходы, а твердые, которые можно легко спрессовать и утилизировать.