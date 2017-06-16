В Китае представили YotaPhone 3
Компания BaoliYota Technology представила новый смартфон YotaPhone 3.
Как и две предыдущие модели YotaPhone 3 оборудован двумя дисплеями, один из которых будет расположен на задней панели девайса.
Модель с 64 Гбайт памяти будет стоить 350 долларов, в то время как смартфон с 128 Гбайт флеш-памяти обойдется покупателю 450 долларов.
Производство смартфона начнется осенью 2017 года. Однако точная дата старта продаж пока неизвестна, сообщает Life.
На данный момент 34,9 процента в Yota Devices принадлежит фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна, а госкорпорация «Ростех» владеет 25,1 процента акций компании.
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