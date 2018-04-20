В Китае появится частица Крыма

Крымский культурно-информационный центр будет открыт в Пекине. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Он пояснил, что открытие учреждения в столице Китая станет ответом на работу китайского культурно-информационного центра на полуострове.

По словам Мурадова, аналогичные центры со временем появятся и в других странах, где действуют Клубы друзей Крыма. В ассоциацию входят представители более 30 государств мира, передает РИА «Новости».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Скончался космонавт Владимир Ляхов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО