В Китае появится частица Крыма

Крымский культурно-информационный центр будет открыт в Пекине. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Он пояснил, что открытие учреждения в столице Китая станет ответом на работу китайского культурно-информационного центра на полуострове.

По словам Мурадова, аналогичные центры со временем появятся и в других странах, где действуют Клубы друзей Крыма. В ассоциацию входят представители более 30 государств мира, передает РИА «Новости».