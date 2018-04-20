В Китае появится частица Крыма
Крымский культурно-информационный центр будет открыт в Пекине. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Он пояснил, что открытие учреждения в столице Китая станет ответом на работу китайского культурно-информационного центра на полуострове.
По словам Мурадова, аналогичные центры со временем появятся и в других странах, где действуют Клубы друзей Крыма. В ассоциацию входят представители более 30 государств мира, передает РИА «Новости».
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