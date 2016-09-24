В Китае постоили автомобильный тоннель на высоте 4,4 километра
В китайской провинции Цинхай закончили строительство самого высокогорного автомобильного тоннеля в мире. Объект находится на высоте 4,4 километра над уровнем моря.
Новый тоннель расположен в уезде Мацинь в Голог-Тибетском автономном округе, сообщает РИА "Новости". Максимальная точка объекта располагается на высоте 4,8 километра. Строительство шло три года.
Протяженность туннеля составляет более девяти километров. Для работы с вечномерзлым грунтом в условиях дефицита кислорода проектировщики и строители использовали уникальные технологии.
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