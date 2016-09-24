В Китае постоили автомобильный тоннель на высоте 4,4 километра

В китайской провинции Цинхай закончили строительство самого высокогорного автомобильного тоннеля в мире. Объект находится на высоте 4,4 километра над уровнем моря.

Новый тоннель расположен в уезде Мацинь в Голог-Тибетском автономном округе, сообщает РИА "Новости". Максимальная точка объекта располагается на высоте 4,8 километра. Строительство шло три года.

Протяженность туннеля составляет более девяти километров. Для работы с вечномерзлым грунтом в условиях дефицита кислорода проектировщики и строители использовали уникальные технологии.