В Китае покупатель заплатил более 20 тысяч долларов за пирожки
Мужчина даже не заметил списания внушительной суммы с его счета.
Инцидент произошел в китайском городе Чжэнчжоу. При покупке двух пирожкой-баоцзы местный ж заплатил вместо нескольких юаней 147 тысяч, что соответствует 23 тысячам долларов США.
Эту сумму обнаружил продавец пирожков, когда составлял отчет по выручке за месяц. Он предположил, что покупатель по невнимательности вместо цены покупки ввел пароль своей карты.
Продавец уведомил о произошедшем полицию, которая разыскала покупателя. Средства ему были возвращены, а продавца поощрили премией в пять тысяч долларов, сообщает Nation News.
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