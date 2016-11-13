В Китае погибла женщина-пилот истребителя
В Китае тренировочный полет многофункционального истребителя-бомбардировщика J-10 закончился гибелью женщины-пилота Юй Сюй.
Инцидент произошел на севере страны. Самолет потерял управление и разбился в уезде Юйтянь провинции Хэбэй, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Оба пилота катапультировались. Однако Юй Сюй при приземлении получила серьезные травмы и скончалась. Второй пилот выжил и в настоящее время находится в госпитале.
Юй Сюй была одной из четырех женщин-пилотов китайских ВВС, способных управлять истребителями третьего поколения.
Следующая новость Российский боец Нурмагомедов одержал победу над американцем Джонсоном
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии