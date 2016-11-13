В Китае погибла женщина-пилот истребителя

В Китае тренировочный полет многофункционального истребителя-бомбардировщика J-10 закончился гибелью женщины-пилота Юй Сюй.

Инцидент произошел на севере страны. Самолет потерял управление и разбился в уезде Юйтянь провинции Хэбэй, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Оба пилота катапультировались. Однако Юй Сюй при приземлении получила серьезные травмы и скончалась. Второй пилот выжил и в настоящее время находится в госпитале.

Юй Сюй была одной из четырех женщин-пилотов китайских ВВС, способных управлять истребителями третьего поколения.

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Места: Китай
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