В Китае осудили похитителей тел
Пятеро граждан Китая получили тюремные сроки за кражу и торговлю телами умерших.
Данный вид бизнеса породил запрет власти на захоронение тел традиционным способом. Китайцев заставляют кремировать умерших родственников и подтверждать данный факт соответствующим сертификатом.
Недовольные этим требованием граждане тайком предают тела родных земле, а вместо них в крематории отправляют тела других умерших, приобретенные через посредников, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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