В Китае осудили похитителей тел

Пятеро граждан Китая получили тюремные сроки за кражу и торговлю телами умерших.

Данный вид бизнеса породил запрет власти на захоронение тел традиционным способом. Китайцев заставляют кремировать умерших родственников и подтверждать данный факт соответствующим сертификатом.

Недовольные этим требованием граждане тайком предают тела родных земле, а вместо них в крематории отправляют тела других умерших, приобретенные через посредников, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.