В Китае обнаружили под водой 600-летнюю статую Будды

В провинции Цзянси в Китае после падения уровня воды в водоеме на поверхности появилась статуя Будды.

По словам ученых, она может относиться к эпохе династии Мин, то есть статуе около 600 лет, - сообщает RT.

Местные жители расценили находку как добрый знак.