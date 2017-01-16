В Китае обнаружили под водой 600-летнюю статую Будды
В провинции Цзянси в Китае после падения уровня воды в водоеме на поверхности появилась статуя Будды.
По словам ученых, она может относиться к эпохе династии Мин, то есть статуе около 600 лет, - сообщает RT.
Местные жители расценили находку как добрый знак.
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