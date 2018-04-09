В Китае обнаружены крупные запасы угля и газа
В китайской провинции Аньхой обнаружены крупные запасы угля и газа, говорится в сообщении Управления земельных и природных ресурсов провинции.
Уточняется, что запасы угля превышают 4,8 миллиарда тонн, а запасы газа превышают 100 миллиардов кубометров.
Разведка была проведена на угольном месторождении Хуайнань-Хуайбэй в северной части провинции. Основная часть обнаруженных там запасов газа представляют собой угольный метан и сланцевый газ, сообщает «Интерфакс».
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