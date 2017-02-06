В Китае найдены останки древних крокодилов
В центральной части Китая в провинции Шэньси были обнаружены кости крокодилов, возраст которых составляет около 3 тысяч лет.
Согласно расчетам экспертов, найденные кости относятся ко времени династии Западная Чжоу, жившей с 11 века до нашей эры до 771 года нашей эры. Сообщается, что выдающаяся находка была сделана на месте раскопок в городе Сиань. При этом отмечается, что в данной провинции кости крокодилов были найдены в первый раз, - сообщает «Экономика сегодня».
Ученые считают, что в данном районе раньше могло быть большое озеро, в котором и водились крокодилы.
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