В Китае найдены окаменелые яйца динозавра
Во время строительства в провинции Гуандун рабочий нашел доисторическую кладку из пяти яиц динозавра. Бесценная для исследователей древних созданий находка была обнаружена в районе города Фошань на юге Китая.
По мнению археологов, находка относится к поздней части Мелового периода геологической истории — кладка была сделана «незадолго» (в геологическом смысле) до глобальной катастрофы, погубившей динозавров. Яйца, предположительно отложенные травоядными ящерами, достигают в размере примерно 13–14 сантиметров, у них очень прочная скорлупа, - сообщает "ТАСС".
Находка будет передана на хранение в Наньхайский музей в Фошане. Предполагается, что исследование обнаруженных яиц позволит уточнить порядок перемены климата на территории, которая позже стала южным Китаем.
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