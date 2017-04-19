В Китае найдены окаменелые яйца динозавра

Во время строительства в провинции Гуандун рабочий нашел доисторическую кладку из пяти яиц динозавра. Бесценная для исследователей древних созданий находка была обнаружена в районе города Фошань на юге Китая.



По мнению археологов, находка относится к поздней части Мелового периода геологической истории — кладка была сделана «незадолго» (в геологическом смысле) до глобальной катастрофы, погубившей динозавров. Яйца, предположительно отложенные травоядными ящерами, достигают в размере примерно 13–14 сантиметров, у них очень прочная скорлупа, - сообщает "ТАСС".



Находка будет передана на хранение в Наньхайский музей в Фошане. Предполагается, что исследование обнаруженных яиц позволит уточнить порядок перемены климата на территории, которая позже стала южным Китаем.