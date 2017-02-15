В Китае найдены древние останки беременной рептилии

Группа китайских палеонтологов во время проведения раскопок в провинции Юньнань сделала уникальное открытие.

Научные сотрудники обнаружили окаменелые останки, которые принадлежали беременной рептилии, жившей на Земле порядка 250 миллионов лет назад, - сообщают «Народные новости».

Изучая находку, археологи предположили, что обнаруженный диноцефалозавр съел более мелкое существо, однако дальнейшие исследования показали, что рептилия была беременна.