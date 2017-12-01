В Китае нашли самую крупную в истории кладку яиц птерозавров

Ученые провели анализ останков птенцов птерозавров и выяснили, что они не могли летать и нуждались в родительской помощи. К таким выводам пришли исследователи, обнаружив самую крупную в истории кладку яиц летающих ящеров.

Птерозавры обитали 225 млн лет назад. Ранее ученые находили окаменевшие яйца с останками птенцов внутри, однако сейчас им повезло обнаружить на северо-западе Китая самую большую кладку, насчитывающую 215 яиц.

Изучив находку, исследователи пришли к выводу, что после появления на свет птенцы могли ходить, но не летать, поскольку их грудные мышцы были к этому не готовы. Для выживания они прибегали к помощи родителей, передает «Газета.ru».

Обнаруженные на том же месте останки взрослых особей указывают на то, что они откладывали яйца в одних и тех же местах, что и современные морские черепахи.