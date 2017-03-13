В Китае нашли останки древнего человека неизвестного вида
Палеонтологи обнаружили в Китае останки неизвестного вида человека. Речь идет о черепных коробках, возраст которых насчитывает более 105-125 тысяч лет.
Черепные коробки получили названия Сюйчан 1 и 2 соответственно. Обнаруженные ископаемые сочетают в себе черты неандертальцев и современных людей. Исследование возглавил ученый Сю-Цзе У из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Пекина, - сообщают «Актуальные новости».
Вместе с коллегами ему также получилось найти орудия из кварца, а также кости некоторых животных. Такие находки, обнаруженные в китайской провинции Хэнань, говорят о том, что в древности местность населяли хорошие охотники, которые имели весьма питательный рацион.
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